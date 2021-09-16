SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Halil Dervişoğlu: Çok iyiydik

Halil Dervişoğlu: Çok iyiydik

16.09.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halil Dervişoğlu, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta karşılaşmalarında 1-0 kazandığımız Lazio maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Halil Dervişoğlu: Çok iyiydik

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Lazio'yu 1-0 yendikleri karşılaşma sonrasında konuştu.

Kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Halil, "Bugün çok iyi oynadık, takım olarak çok iyiydik. Pozisyonlara da girdik. Gol biraz şanslı oldu ama galip olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Taraftarın desteğine değinen genç futbolcu, "Stadyum full olmamasına rağmen yine çok güzeldi. Desteklerini hissettirdiler. Takıma da yansıdı bu. İnşallah her maç onların desteğiyle galip geliriz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
PARTNER "Artık bu saatten sonra çok zor!" "Artık bu saatten sonra çok zor!"
Galatasaray tam 124 gün sonra geri döndü!Galatasaray tam 124 gün sonra geri döndü!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Halil Dervişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

G.Saray Lazio'yu devirdi

G.Saray Lazio'yu devirdi

Olay Neymar, Mbappe ve Messi iddiası

Olay Neymar, Mbappe ve Messi iddiası

Beşiktaş'tan Ajax maçı öncesi flaş karar

Beşiktaş'tan Ajax maçı öncesi flaş karar

Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Ertem Şener'e tepki yağıyor

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

''Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.