Halil Dervişoğlu, Domenec Torrent'e sinirlenip eldivenlerini fırlattı! İspanyol hoca şoke oldu...

Süper Lig'in 21. haftası 6 gollü bir maça sahne oldu. Hatayspor, konuk ettiği Galatasaray'ı maçta 2 kez geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etmeyi bildi. Maça Halil Dervişoğlu'nun çıkarken yaptığı hareket damga vurdu.

ELDİVENLERİNİ FIRLATTI

Domenec Torrent oyunun kötü gittiği sıralar müdahale yapmak için Halil Dervişoğlu'nu saha kenarına aldı. Tabelada ismini gören Halil Dervişoğlu bu karara çok sinirlendi. Ağır adımlarla saha kenarına doğru gelen Halil eldivenlerini yere fırlatarak hocasının suratına bakmadan yedek kulübesine oturdu. Yedek kulübesinde de siniri geçmeyen 23 yaşındaki oyuncuyu takım arkadaşları sakinleştirdi.



