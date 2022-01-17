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Halil Dervişoğlu, Domenec Torrent'e sinirlenip eldivenlerini fırlattı! İspanyol hoca şoke oldu...

17.01.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Domenec Torrent ilk görevine çok sert başladı. Hatayspor karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından zamana olduklarını belirten İspanyol çalıştırıcı maç esnasında ilginç bir an yaşadı. 58. dakikada performansından memnun kalmadığı için Halil Dervişoğlu'nu saha kenarına alan Torrent, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Sinirden eldivenlerini bile fırlatan Halil, hocanın suratına bakmayarak yedek kulübesinin yolunu tuttu.

Halil Dervişoğlu, Domenec Torrent'e sinirlenip eldivenlerini fırlattı! İspanyol hoca şoke oldu...
Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 21. haftası 6 gollü bir maça sahne oldu. Hatayspor, konuk ettiği Galatasaray'ı maçta 2 kez geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etmeyi bildi. Maça Halil Dervişoğlu'nun çıkarken yaptığı hareket damga vurdu.

ELDİVENLERİNİ FIRLATTI

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Domenec Torrent oyunun kötü gittiği sıralar müdahale yapmak için Halil Dervişoğlu'nu saha kenarına aldı. Tabelada ismini gören Halil Dervişoğlu bu karara çok sinirlendi. Ağır adımlarla saha kenarına doğru gelen Halil eldivenlerini yere fırlatarak hocasının suratına bakmadan yedek kulübesine oturdu. Yedek kulübesinde de siniri geçmeyen 23 yaşındaki oyuncuyu takım arkadaşları sakinleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor Halil Dervişoğlu
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