Halil Dervişoğlu Galatasaray'da kalacak mı?

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından Galatasaray, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu kaydetti.

"ŞU AN GELECEĞİMLE İLGİLİ DÜŞÜNDÜĞÜM BİR ŞEY YOK"

Halil Dervişoğlu, "Uzun zaman boyunca oynamadım. İyi antrenman yaptık ve ilk yarı biraz zordu. Basit toplar kaybettik. İkinci yarıya daha iyi başladık ve pozisyonları bulduk, golleri atıp galibiyeti aldık. Bence ilk yarı basit toplar kaybettik. Top bizde kalabilirdi. İkinci yarı bunu değiştirdik. Topları daha iyi kullandık. Daha farklı sonuç alabilirdik. Şu an geleceğimle ilgili düşündüğüm bir şey yok. Kötü bir sezon geçirdik. Herkesin konsantrasyonu bu sezonu en iyi şekilde tamamlamak." ifadelerini kullandı.

