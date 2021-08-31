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Halil Dervişoğlu için transfer savaşı

31.08.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Halil Dervişoğlu için transfer savaşı çıktı.

Halil Dervişoğlu için transfer savaşı

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymek isteyen Halil Dervişoğlu için flaş gelişmeler yaşandı.

Gün içerisinde Fenerbahçe'nin Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istediği ortaya çıktı. Fenerbahçe, Brentford'a Halil Dervişoğlu'nu kiralamak için 1 Milyon euro önerdi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Bu gelişmenin ardından Galatasaray da devreye girdi ve Halil Dervişoğlu için İngiliz ekibine teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların transfer için anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Milli futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği ve Galatasaray'a imza atacağı iddia edildi.

"GALATASARAY'A GELİYOR"

Spor yazarı Levent Tüzemen, "Galatasaraylı bir yönetici ile az önce konuştum. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a yakın olduğunu söyledi" açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Halil Dervişoğlu
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