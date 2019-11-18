Halil İbrahim'in hedefi A Milli Takım

Halil İbrahim, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etmesi, hedefleri, kendi performansı ve geleceğiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ümit Milli Takım'dan 4 arkadaşının A Milli Takım'ın Andorra maçı kadrosuna alındığını hatırlatan 19 yaşındaki santrfor, "A Milli Takım'ın performansından gururlandım. O formayı giymek bütün takımın hedefi olmalı. Avrupa Şampiyonası'na gitmeleri çok güzel bir şey. Takım olarak birbirimize yardım etmeliyiz. Geçen gün A Milli Takım'a 4 arkadaşımızı gönderdik. Bu da bizi gururlandırıyor ve motive ediyor. İnşallah sıra bize de gelir. Bunun için elimizden geleni veriyoruz." diye konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in çok önemli bir teknik adam olduğuna değinen Halil İbrahim, "Şenol hocam bilsin ki elimden geleni her zaman vereceğim. Tabii ki kendi kararı ama o ne zaman çağırırsa bu forma için her şeyi vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

"İLK AYDA İNGİLTERE'YE GİDECEĞİM"

Halil İbrahim Dervişoğlu, sezonun ikinci yarısını bonservisini elinde bulunduran İngiltere Championship ekibi Brentford'da geçireceğini söyledi.