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Halil Umut Meler'e Körfez'de sürpriz görev!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.12.2024 17:07
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda Suudi Arabistan ile Umman arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını yönetecek.

Halil Umut Meler'e Körfez'de sürpriz görev!

Körfez Ulusları Kupası'nda Suudi Arabistan ile Umman arasında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Kuveyt'in Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadyumu'nda, yarın saat 17.30'da oynanacak mücadelede Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal olacak.

halilumut

Halil Umut Meler, turnuvanın grup aşamasında Irak ile Bahreyn arasında oynanan karşılaşmayı da yönetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Hakem Halil Umut Meler arabistan
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