Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Dünya Kupası elemelerinde tarihinde sadece tek galibiyeti bulunan San Marino ile Andorra, Serravalle Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 2022 Dünya Kupası I Grubu'ndaki iki takımın mücadelesinde galip gelen taraf Andorra oldu. Andorra, San Marino'yu Pujol, Moreno ve Ricard Fernandez'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Daha önce en farklı galibiyetini 2-0'lık skor ile elde eden Andorra, tarihinde ilk kez 3 gol atarak bir karşılaşmadan galip ayrıldı. FIFA dünya sıralamasında son sırada bulunan San Marino ise yine gol bulamadı.San Marino-Andorra karşılaşmasını Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını ise Emre Eyisoy ile Çağlar uyarcan yaptı.

San Marino'yu 3-0 mağlup ederek tarihindeki en farklı galibiyetini elde eden Andorra aynı zamanda Dünya Kupası Elemelerinde ilk kez 6 puan topladı. Andorra, San Marino'yu ilk maçta 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

FIFA dünya sıralamasında 156. sırada bulunan Andorra'da 86 maçta forma giyen forvet oyuncusu Marc Pujol aktif futbolcular arasında Marc Vales Gonzalez ile birlikte Andorra tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Dünya Kupası Elemeleri I Grubu son maçlarında Andorra sahasında Polonya'yı konuk edecek San Marino ise Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

