Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kapıdan çevirdi!

Yaşanan olay sonrası henüz hastaneden taburcu olamayan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyaretine Ankaragücü cephesinden bazı kişiler gitmek istedi. Halil Umut Meler, ziyaretine gelen bu kişileri odasına kabul etmedi ve geri çevirdi.

KAPIDAN GERİ ÇEVİRDİ

Halil Umut Meler, kendisini ziyarete giden Ankaragücü başkan vekili Zeynep Karamancı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etmedi. Halil Umut Meler'in bu tavrı sosyal medyada futbolseverler tarafından büyük destek gördü.

"BANA HİTABEN 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ"

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ifadesinde, "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim.' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum." beyanında bulundu.

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."





