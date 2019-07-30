Halil Umut Meler Linfield FC - HB Torshavn maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Kuzey İrlanda'nın Linfield FC ile Faroe Adaları'nın HB Torshavn takımları arasında 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrindeki Windsor Park Stadyumu'nda TSİ 21.45'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

SABRİ ÇELİK VE OĞUZ SARVAN'A DA GÖREV VERİLDİ

UEFA, Sabri Çelik ile Oğuz Sarvan'ı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçlarında gözlemci olarak görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Azerbaycan ekibi Karabağ'ın sahasında İrlanda'nın Dundalk takımı ile yarın oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçında Sabri Çelik'in görev alacağı belirtildi.

Açıklamada, Oğuz Sarvan'ın ise Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'un 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Estonya'nın Flora Tallinn takımı ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu müsabakasında görevlendirildiği kaydedildi.

