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Halil Umut Meler, Porto-Salzburg maçını yönetecek

FUTBOL HABERLERİ  | 11.02.2020 15:54 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz temsilcisi Porto ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi Play-off müsabakasını yönetecek.

Halil Umut Meler, Porto-Salzburg maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Porto şehrindeki Luís Filipe Menezes Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Sezgin Çınar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Rafael Oliveira da Silva olacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Halil Umut Meler porto salzburg

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