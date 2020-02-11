Halil Umut Meler, Porto-Salzburg maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Porto şehrindeki Luís Filipe Menezes Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Sezgin Çınar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Rafael Oliveira da Silva olacak.
(DHA)
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