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Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! 2 penaltı, 1 kırmızı kart kararı...

21.09.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica-Salzburg maçında görev aldı. Halil Umut Meler'in verdiği kararlar tepkiyle karşılandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica-Salzburg müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetti. Tecrübeli hakemin kararları sosyal medyada gündeme oturdu.

2 PENALTI, 1 KIRMIZI KART KARARI

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Maçın henüz başında Salzburg lehine penaltı kararına hükmeten Halil Umut Meler, 13. dakikada da Benfica'nın stoperi Antonio Silva'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti ve yine penaltı noktasını gösterdi.

Verilen ilk penaltıyı kaçıran Salzburg, bu penaltı atışında hata yapmadı ve topu ağlarla buluşturdu. Deplasmandan toplamda 2-0'lık galibiyetle dönen Salzburg'da moraller yerine geldi.

HALİL UMUT MELER'E TEPKİ

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Benfica, yaşanan bu olay sonrası Halil Umut Meler'e yoğun tepki gösterdi. Portekiz ekibinin teknik direktörü Roger Schmidt, kendilerinin de penaltılarının verilmesi gerektiğini savunarak hakeme isyan etti.

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