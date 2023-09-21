Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! 2 penaltı, 1 kırmızı kart kararı...

Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica-Salzburg müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetti. Tecrübeli hakemin kararları sosyal medyada gündeme oturdu.

2 PENALTI, 1 KIRMIZI KART KARARI

Maçın henüz başında Salzburg lehine penaltı kararına hükmeten Halil Umut Meler, 13. dakikada da Benfica'nın stoperi Antonio Silva'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti ve yine penaltı noktasını gösterdi.

Verilen ilk penaltıyı kaçıran Salzburg, bu penaltı atışında hata yapmadı ve topu ağlarla buluşturdu. Deplasmandan toplamda 2-0'lık galibiyetle dönen Salzburg'da moraller yerine geldi.

HALİL UMUT MELER'E TEPKİ

Benfica, yaşanan bu olay sonrası Halil Umut Meler'e yoğun tepki gösterdi. Portekiz ekibinin teknik direktörü Roger Schmidt, kendilerinin de penaltılarının verilmesi gerektiğini savunarak hakeme isyan etti.

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