Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurmayı başardı! Son dakikada verdiği penaltı kararı sonrası maçı terk ettiler...

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'nin son dakikada kazandığı penaltıyla mağlup ettiği Atalanta maçı tüm mücadelelerin önüne geçti. Halil Umut Meler'in verdiği tartışmalı penaltı kararı ise sosyal medyada gündem oldu.
Mücadelenin 90+2. dakikasında skor 1-1 iken verilen penaltı kararı tartışma konusu oldu. Atalanta Teknik Direktörü ve ekibi, penaltı kararının ardından maçı terk ederek direkt olarak soyunma odasına gitti. Club Brugge attığı bu golle Şampiyonlar Ligi'nde avantajı cebine koydu.
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Halil Umut Meler'in verdiği karara tepki göstererek, "Türk hakem Halil Umut Meler, sezonun en kötü kararlarından birine imza attı. Mourinho'nun şikayet ettiği hakemler arasında mı?" ifadelerini kullandı.
Club Brugge maçın son dakikalarında penaltıdan attığı golle Atalanta karşısında ilk maçı 2-1 kazandı. ⚽️ #UCL pic.twitter.com/wQgTBAtQBe— TRT Spor (@trtspor) February 12, 2025
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