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Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurmayı başardı! Son dakikada verdiği penaltı kararı sonrası maçı terk ettiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.02.2025 07:10
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Club Brugge-Atalanta maçına Halil Umut Meler damga vurdu. Mücadelenin son anlarında ev sahibi ekibe verdiği penaltı sonrası dünya gündemine oturan Halil Umut Meler, acımasız bir dille eleştiri odağı haline geldi.

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurmayı başardı! Son dakikada verdiği penaltı kararı sonrası maçı terk ettiler...

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'nin son dakikada kazandığı penaltıyla mağlup ettiği Atalanta maçı tüm mücadelelerin önüne geçti. Halil Umut Meler'in verdiği tartışmalı penaltı kararı ise sosyal medyada gündem oldu.

YOĞUN İTİRAZLAR SONRASI MAÇI TERK ETTİLER

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Mücadelenin 90+2. dakikasında skor 1-1 iken verilen penaltı kararı tartışma konusu oldu. Atalanta Teknik Direktörü ve ekibi, penaltı kararının ardından maçı terk ederek direkt olarak soyunma odasına gitti. Club Brugge attığı bu golle Şampiyonlar Ligi'nde avantajı cebine koydu.

İTALYANLAR TEPKİLİ! "MOURINHO'NUN ŞİKAYET ETTİĞİ HAKEMLER ARASINDA MI?"

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İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Halil Umut Meler'in verdiği karara tepki göstererek, "Türk hakem Halil Umut Meler, sezonun en kötü kararlarından birine imza attı. Mourinho'nun şikayet ettiği hakemler arasında mı?" ifadelerini kullandı.

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