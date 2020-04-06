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Haliliye kendi ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtmaya devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.04.2020 15:29 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Halk sağlığını öncelikli tutan ekipler, ilçe genlinde vatandaşlara belediyenin kendi üretimi olan maskeleri ücretsiz dağıtımını sürdürüyor.
Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tür korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında her geçen gün önlemlerde seviyeyi yükseltmeye devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi ekipleri, açık olan iş yerlerine ve zorunlu hallerde dışarıya çıkan vatandaşlara kendi üretimi olan maskeleri dağıtmaya devam ediyor.
Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya’nın da eşlik ettiği ekipler Mehmet Akif Ersoy, Süleymaniye, Devteşti ve Bahçelievler mahallerinde gün içinde 5 binin üzerinde maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Haliliye Belediyesi tarafından maske dağıtımını takdirle karşılayan vatandaşlar hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Ekipler, ilçe merkezinin birçok bölgesinde bulunan esnaf ve vatandaşlara maske dağıtımını gerçekleştirirken bu uygulamanın da devam edeceği bildirildi.

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