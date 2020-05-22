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Haliliye, vatandaşların duasını alıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.05.2020 17:57 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.Haliliye Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.
Haliliye Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Korona virüs salgının etkili olduğu bu zor günlerde bir yandan salgınla mücadele eden belediye diğer taraftan ise vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde tüm yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren sosyal yardım tesisi faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek, gıda ve giyim yardımlarına devam ediyor. Ekipler, belediye kurulunca belirlenen ailelerin gıda ve giyim ihtiyaçlarını Covid-19 salgını nedeniyle evlerine teslim ederken, iftarlık sıcak yemeklerini de iftar saatine yakın evlerine götürüp teslim ediyor.
Öte yandan, sosyal yardım işleri müdürlüğü ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bu yardımların yılın belirli gün ve ayları ile sınırlı olmadığı tüm yıl sürdüğünü bildirdi.

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