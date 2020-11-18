YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de araç filosu artırıldı

Haliliye’de araç filosu artırıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.11.2020 13:42 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında gönderilen 7 temizlik aracını filosuna kattı.Haliliye Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile Sıfır Atık Projesi kapsamında ilk olarak gönderilen 7 temizlik aracını filosuna kazandırdı.

Haliliye’de araç filosu artırıldı

Haliliye Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında gönderilen 7 temizlik aracını filosuna kattı.
Haliliye Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile Sıfır Atık Projesi kapsamında ilk olarak gönderilen 7 temizlik aracını filosuna kazandırdı. Araçlar, BM Kalkınma Programı Türkiye yetkilileri tarafından Haliliye Belediyesine teslim edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak araçların teslim töreninde konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “UNDP ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gözetiminde icra ettiğimiz Sıfır Atık Projesi kapsamında şehrimizin muhtelif yerlerine ilk ekipmanları yerleştirmeye başladık. Bu ekipmanları peyder pey kurum kuruluşlar, okullar ve evlere yerleştirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda yine ekipmanlar içerisinde yer alan 7 aracımızı bugün teslim almış bulunuyoruz. Hedefimiz her adımda her sokakta, her cadde de olmak sloganı ile tertemiz Haliliye için çalışmalarımız tüm hızı ile devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Haliliye’de araç filosu artırıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
12:15
İkindi
14:57
Akşam
17:20
Yatsı
18:38

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Ebru Eczanesi
Haliliye
Huzur Eczanesi
Haliliye
Velioğlu Eczanesi
Haliliye
Nur Eczanesi
Eyyubiye
Yeşim Eczanesi
Karakopru
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.