Haliliye’de araç filosu artırıldı

Haliliye Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında gönderilen 7 temizlik aracını filosuna kattı.

Haliliye Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile Sıfır Atık Projesi kapsamında ilk olarak gönderilen 7 temizlik aracını filosuna kazandırdı. Araçlar, BM Kalkınma Programı Türkiye yetkilileri tarafından Haliliye Belediyesine teslim edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak araçların teslim töreninde konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “UNDP ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gözetiminde icra ettiğimiz Sıfır Atık Projesi kapsamında şehrimizin muhtelif yerlerine ilk ekipmanları yerleştirmeye başladık. Bu ekipmanları peyder pey kurum kuruluşlar, okullar ve evlere yerleştirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda yine ekipmanlar içerisinde yer alan 7 aracımızı bugün teslim almış bulunuyoruz. Hedefimiz her adımda her sokakta, her cadde de olmak sloganı ile tertemiz Haliliye için çalışmalarımız tüm hızı ile devam edecektir” ifadelerini kullandı.