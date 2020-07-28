Haliliye’de bayram öncesi yüzleri gülüyor

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi bakıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik yürüttüğü evde bakım hizmetlerine devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi tedbirlerini de dikkate alarak ailelerin hem kişisel bakımlarını hem de evlerin temizliğini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, ilçede ihtiyaçlarını görmekte zorlanan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ekipler, korona virüs salgınından korunma tedbirlerini de dikkate alarak günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, yaşlı veya engelli vatandaşların Kurban Bayramı öncesi ev temizliklerini ve saç-sakal tıraşlarını gerçekleştiriyor. Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde belediyede kayıtları bulunan yetim çocukların yüzlerini de güldürmeye devam ediyor. Bayram öncesi ekipler yetim çocukların evlerine giderek bayram tıraşlarını yapıyor. Sevinçleri yüzlerinden okunan çocuklar ise dualarını eksik etmiyor.

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekiplerine teşekkür ederken, dualarını da eksik etmiyor.

