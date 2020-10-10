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Haliliye’de okullarda dezenfekte çalışmaları

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.10.2020 12:07 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, yüz yüze eğitime başlayacak olan 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin hijyenik ortamda ders görebilmeleri için ilçede bulunan okulların bahçelerini deterjanlı su ile yıkayarak, sınıfları dezenfekte etti.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin hijyenik ortamda ders görebilmeleri için çalışmaların startını verdi.

Haliliye’de okullarda dezenfekte çalışmaları

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, yüz yüze eğitime başlayacak olan 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin hijyenik ortamda ders görebilmeleri için ilçede bulunan okulların bahçelerini deterjanlı su ile yıkayarak, sınıfları dezenfekte etti.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin hijyenik ortamda ders görebilmeleri için çalışmaların startını verdi. Öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim alabilmeleri için çalışma başlatan ekipler, ilçede bulunan tüm okulların bahçelerini deterjanlı su ile yıkamaya devam ediyor. Okul bahçelerine giren ekipler, bahçeleri tertemiz yıkayarak, eğitme hazır hale getiriyor.

Haliliye’de okullarda dezenfekte çalışmaları

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