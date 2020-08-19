YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Haliliye’de park çalışmaları sürüyor

Haliliye’de park çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.08.2020 11:03 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde park yapım çalışmaları sürdürüyor.Haliliye Belediyesi, ilçeye yeni yeşil alan kazandırma çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye’de park çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde park yapım çalışmaları sürdürüyor.
Haliliye Belediyesi, ilçeye yeni yeşil alan kazandırma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve Fen İşleri ekipleri Karşıyaka Mahallesi’nde 5 yeni parkın yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yeni parklarda toprak serimi, bordür döşemesi ve çevre düzenlemesi işlemlerine devam ediyor. Yürütülen çalışmaların ardından yeni parklarda ışıklandırma ve mevsimsel koşullarına göre yeşillendirme işlemlerine başlanacak.
Haliliye Belediyesi, yeni parklarda devam eden çalışmaları bir an önce tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

Haliliye’de park çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:10
Sabah
05:38
Öğle
12:33
İkindi
16:17
Akşam
19:19
Yatsı
20:41

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Banu Eczanesi
Haliliye
Çetinkaya Eczanesi
Haliliye
Didem Eczanesi
Haliliye
Edanur Eczanesi
Karakopru
Merkez Eczanesi
Halfeti
Hilvan Eczanesi
Hilvan
Ömürcan Eczanesi
Siverek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Suriye'nin Haseki Müftüsü Şeyh İbrahim Nakşibendi Şanlıurfa Valisi İle Görüştü

Suriye'nin Haseki Müftüsü Şeyh İbrahim Nakşibendi Şanlıurfa Valisi İle Görüştü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Siverek'te üvey anne dehşeti

Siverek'te üvey anne dehşeti

Suruç'ta trafik kazası: 2 ölü

Suruç'ta trafik kazası: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.