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Haliliye’de vatandaşa maske dağıtımı sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.05.2020 14:40 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, 1 Haziran’dan itibaren girilecek olan normalleşme sürecinde maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, 1 Haziran’dan itibaren girilecek olan normalleşme sürecinde maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya devam ediyor. Ekipler ilçenin üç farklı yerine kurduğu stantlarda vatandaşlara maske dağıttı.
Haliliye Belediyesi, yeni tür korona virüs salgınının Türkiye’de görülmesiyle birlikte başlattığı mücadeleyi sürdürüyor. Vakaların azalma göstermesi ile birlikte 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle normalleşme sürecine girmeye hazırlanan Türkiye’de maske, sosyal mesafe ve hijyen en önemli korunma kuralları arasında yer alıyor. Bu kapsamda belediye salgının görülmesi ile birlikte başlattığı ücretsiz maske dağıtımını sürdürüyor. Atatürk Bulvarı, Emniyet Caddesi ve Şehitlik Kavşağı’nda kurulan stantlarla vatandaşlara maske ulaştırılıyor.
Belediyenin sunduğu hizmetlerden memnun olduğunu belirten vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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