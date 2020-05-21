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Haliliye’de yol çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.05.2020 16:06 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.Haliliye Belediyesi, korona virüs ile mücadeleyi aksatmadan sürdürürken, ilçede yeni yol açma ve mevcut yollarda stabilize çalışmalarına da devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, korona virüs ile mücadeleyi aksatmadan sürdürürken, ilçede yeni yol açma ve mevcut yollarda stabilize çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri ekipleri Sırrın Mahallesi Köylükent ve Susuz Mahallelerinde başlattığı yeni yol açma ve mevcut yollarda stabilize çalışmaları tam hız devam ediyor. Ekipler çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflerken, sunulan hizmetler ise vatandaşların takdirini topluyor.
Yürütülen çalışma ile ilgili konuşan Sırrın Mahalle Muhtarı Halil Budak, “ Haliliye Belediyesi yine bizlere sürpriz yaptı. Fen İşleri ekipleri Köylükent’te yeni yol açma çalışmaları yapıyor. Bunu uzun süredir bekliyorduk. Ekiplerin çalışma başlatması bizleri sevindiriyor. Mahallem adına Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve tüm ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.
Susuz Mahalle Muhtarı Ali Demir ise “ Sayın Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a çok teşekkür ediyoruz. Yol çalışmaları bizleri çok memnun etmiştir. Ekipler gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Bu yolları, parkları, taziye evimizi hepsini bitirdi. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Öte yandan Fen İşleri ekipler, Devteşti, Ahmet Yesevi, Kamberiye, Süleymaniye ve Bağlarbaşı mahallelerinde deforme olmuş parkelerin değişimi ve kaldırımlarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

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