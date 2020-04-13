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Haliliye’den glütensiz ekmek hizmeti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.04.2020 11:22 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren glütensiz ekmek fırını tüm il genelinde bulunan çölyak ve fenilketonüri hastalarına ekmek üretmeye devam ediyor.Haliliye Belediyesi sosyal yardım tesisleri içerinde yer alan kentin ilk ve tek glütensiz ekmek fırını tüm ildeki çölyak ve fenilketonüri hastalarına ekmek üretimini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren glütensiz ekmek fırını tüm il genelinde bulunan çölyak ve fenilketonüri hastalarına ekmek üretmeye devam ediyor.
Haliliye Belediyesi sosyal yardım tesisleri içerinde yer alan kentin ilk ve tek glütensiz ekmek fırını tüm ildeki çölyak ve fenilketonüri hastalarına ekmek üretimini sürdürüyor. Üretilen ekmekler Covid-19 salgını nedeniyle hastaların evlerine teslim edilmeye başlandı. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilde bulunan tüm belediyelere dağıtılan ekmeklerin ilgili belediyelerce hastaların evlerine haftalık şekilde dağıtımı gerçekleştiriliyor. Gece saatlerinde glütensiz ekmek fırınında incelemelerde bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bu zorlu süreçte Haliliye Belediyesi olarak ellerinden gelenin en iyisini yapma gayreti içinde olduklarını söyledi. Canpolat, açıklamasında, “Haliliye Belediyesi çölyak fırınımız, hem çölyaklı hastalarımıza hem de fenilketonüri hastalarımıza ekmek çıkarmak için 7/24 esaslı çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın buraya evlerinden çıkarak glütensiz ekmek almaya gelmelerini istemiyoruz. Biz onların evlerine ekmekleri göndereceğiz. Şu an tüm Şanlıurfa ilinin tüm ilçeleri dahil olmak üzere, tamamına ekmek göndermek için ekiplerimiz çalışıyor. Hastalarımıza dağıtılmak üzere hazırlanan ekmekler şu an sosyal yardım ekibimizce araçlara yerleştiriliyor. Ekmekler ilgili ilçenin belediye başkanlıklarına teslim edilecek. O belediyenin ekipleri de bu ekmekleri hastalarımızın evlerine haftalık kendilerine yetecek şekilde dağıtacaklar. ‘Biz bize yeteriz Türkiye’m’ diyoruz. İnşallah bu zorlu süreci ülke olarak hep birlikte aşacağız” dedi.

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