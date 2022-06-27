Halis Karataş kimdir? Karataş Gazi Koşusu'nda yarışan jokey Halis Karataş nereli ve kaç yaşında?

Ünlü jokey Halis Karataş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gazi Koşusunda yarışan Halis Karataş ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki Karataş Gazi Koşusu'nda yarışan jokey Halis Karataş kimdir? Detaylar haberimizde...

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Halis Karataş 2 Ekim 1972'de Sivas'ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. Amcası ve babası seyis, ağabeyi ise jokeydir.

Halis Karataş, ilk kez 1987'de Benhur isimli bir atla yarışıp birincilik elde etti. Çok kısa bir süre içinde 50 yarış kazanma şartını yerine getirerek jokey oldu.

Halis Karataş, ülkede yarış hayatı boyunca en çok yarış kazanan jokeylerdendir. Sihirbaz lakabıyla tanınır. Türkiye Jokey Kulübü istatistiklerine göre 03 Nisan 2022 itibarıyla bindiği 25235 at ile 6897 birincilik kazanmıştır. 1996 yılında Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusu'nu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kıran Karataş'ın bu rekoru kırılamamıştır.

