MAGAZİN

Halit Ergenç'in yeni dizisi Babil hangi kanalda yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 12.12.2019 21:23 | Son Güncelleme

Halit Ergenç, Ozan Güven ve Nur Fettahoğlu’nu “Muhteşem Yüzyıl”ın ardından yeniden buluşturan Babil dizisinin kanalı belli oldu. Projenin ilk olarak Digiturk’ün internet platformu beIN Connect’te yayınlanacağı açıklanmıştı. Son karar ise Star TV oldu.

Halit Ergenç'in yeni dizisi Babil hangi kanalda yayınlanacak?

Ancak Ay Yapım imzalı diziyle ilgili ilginç bir gelişme olmuş ve yayın tarihi konusunda anlaşamadıklarını belirten taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Ay Yapım’ın Birce Akalay, Mesut Akusta ve Aslı Enver’in de rol aldığı dizi için dijital platform yerine Star TV ve FOX’la görüşmeye başladığı gündeme gelmişti.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; üçüncü bölüm çekimlerinin başladığı dizi için yapımcı Kerem Çatay Star TV ile prensipte anlaştı. Uluç Bayraktar’ın yönettiği dizinin dijital platform için 70 – 80 dakika olarak çekilen bölüm süresinin Star TV’de ne kadar olacağı ise merak konusu oldu.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Vartolu ve Medet, Berlin sokaklarındaVartolu ve Medet, Berlin sokaklarında
Rise of Empires: Ottoman'ın yayın tarihi açıklandıRise of Empires: Ottoman'ın yayın tarihi açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
babil dizisi babil hangi kanalda halit ergenç

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Okuyucu Yorumları 5 yorum
KADRO SÜPER
Birce'ye dikkt edin. Zira oynadığı dizilerdeki set arkadaşlarına gönlünü çok çabuk kaptırıyor.
fox da izlenir..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk Ağlatır 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Yusuf'tan duygusal veda! Aşk Ağlatır final bölümü ne zaman?

Ekrana veda ediyor! İşte final bölümü fragmanı

Kadın dizisi 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif! Kadın 76. son bölüm izle

Kadın'da Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak! EDHO 152. son bölüm izle

EDHO'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak!

Timuçin Esen kimdir? Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş rolündeki Timuçin Esen hangi dizilerde oynadı?

Hekimoğlu dizisinin Doktor Ateş'i Timuçin Esen kimdir?

Atiye dizisine görkemli gala! Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlıyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye'ye görkemli gala

Hekimoğlu dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş Hekimoğlu gece terörü atakları yaşayan genci tedavi ediyor!

Hekimoğlu dizisi sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.