Halit Ergenç ve Bergüzar Korel boşanıyor mu?

Bir magazin programında boşanacakları iddia edilen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, Etiler’deki Elbet Steak House adlı mekandan el ele çıktı. Ergenç, “Söylentiler gerçekten çok üzücü iddialar” derken, araya giren Korel, “Bizim çocuğumuz var. Herkes kendine gelsin” diyerek sert tepki gösterdi.

Miliyet'in haberine göre; Ergenç, Ortaköy’de ev baktığı için çıkan ayrılık haberleriyle ilgili, “Yeğenime ev bakmaya gitmiştik. Emlakçı, ‘Kimin için bakıyorsunuz?’ diye sordu. Yeğenim ‘Bana bakıyoruz’ dedi. Sonra ortaya böyle tuhaf şeyler çıktı. bunlar çok ayıp şeyler... Gördüğünüz gibi boşanmıyoruz” açıklamasını yaptı.

