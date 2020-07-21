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Halk Akademisi eğitmenlerinden öğrencilere lise tercih desteği

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenleri lise tercihi yapacak tüm öğrencilere ücretsiz “Lise Tercih Rehberliği” hizmeti veriyor.LGS sınavının açıklanmasıyla aldıkları puanlara göre tercih sıralaması yapan öğrenciler doğru tercih yapmak için Halk Akademisi Eğitmenlerine danışıyor.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenleri lise tercihi yapacak tüm öğrencilere ücretsiz “Lise Tercih Rehberliği” hizmeti veriyor.
LGS sınavının açıklanmasıyla aldıkları puanlara göre tercih sıralaması yapan öğrenciler doğru tercih yapmak için Halk Akademisi Eğitmenlerine danışıyor. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu’nda başlatılan rehberlik hizmetine öğrenci ve velilerin ilgisi yoğun oluyor.
“Öğrencilerimize bol şans diliyorum”
Lise tercihi yapacak öğrencilerle bir araya gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Lise tercih döneminde öğrencilerimize destek oluyoruz. Zor bir süreçten geçtiler. Çocuklarımız yoğun bir temponun ardından aldıkları puanlara göre lise tercihi yapacaklar. Halk Akademisi eğitmenlerimiz öğrencilerimizi aldıkları puanlara göre yönlendiriyor. Doğru tercih sıralaması yapmak büyük önem teşkil ediyor. Tüm öğrencilerimize bol şans diliyorum” ifadesini kullandı.
Lise Tercih Rehberliği 20 - 29 tarihleri arasında Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Dumlupınar Salonu’nda saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edecek.

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