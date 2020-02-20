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Halk Eğitim bünyesinde ücretsiz olarak işaret dili öğreniyorlar

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından işitme engelli vatandaşlarla, daha rahat bir şekilde iletişim sağlanabilmesi amacıyla açılan işaret dili kursuna ikinci dönemde de devam ediliyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından işitme engelli vatandaşlarla, daha rahat bir şekilde iletişim sağlanabilmesi amacıyla açılan işaret dili kursuna ikinci dönemde de devam ediliyor. Çerkezköy Sakatlar Derneği binasında verilen kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Çerkezköy’de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan işaret dili kurslarında 30’un üstünde kursiyer eğitim alıyor. Eğitmen Cemil Kor tarafından verilen eğitimlerde genel işaret dili eğitimleri veriliyor. Haftanın 2 günü 18:00-20:00 arasında verilen eğitimlerde, işitme engelli vatandaşlarla daha rahat bir şekilde iletişim sağlanması amaçlanıyor. Kursiyerler açılan kurstan oldukça memnun olduklarını ifade ederek, “Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ücretsiz olarak yeni bir dil öğreniyoruz. Herkesin işaret dilini bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Verilen eğitimlerden oldukça memnunuz” dediler.
Öte yandan, Çerkezköy Sakatlar Derneği Başkanı Gülnur Kocaçınar da ücretsiz olarak verilen eğitimlere tüm Çerkezköylü vatandaşları beklediklerini ifade etti.

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