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Halk Eğitimi Merkezi’nden, kamu çalışanlarına maske desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından üretilen hijyenik maskelerin kamu çalışanlarına ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve ölümlere sebep olan Korona virüs Covid-19 salgını sonrasında başta koruyucu maske olmak üzere dezenfekte ürünlerine talep çoğaldı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından üretilen hijyenik maskelerin kamu çalışanlarına ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.
Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve ölümlere sebep olan Korona virüs Covid-19 salgını sonrasında başta koruyucu maske olmak üzere dezenfekte ürünlerine talep çoğaldı. Simav’daki kamu çalışanlarına sağlık desteği vermek amacıyla, Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından maske üretimine başlandı. Gönüllülük esasına göre öğretmen ve usta öğreticiler tarafından üretilmeye başlanan maskelerin, Simav’da görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere ücretsiz olarak dağıtılacağı bildirildi.
Simav Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Halil Aktay, gönüllü öğretmen ve usta öğreticilerle maske üretimine başladıklarını ifade etti. Aktay, “Ürettiğimiz maskeleri Kamu Kurum ve Kuruluşları’nda çalışan personellere dağıtacağız. Maskelerimiz tek kullanımlık ve ücretsizdir. Covid-19 virüsüne karşı, biz de Halk Eğitim olarak bir nebze katkımız bulunsun istedik” dedi.
Simav Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Giyim Öğretmeni Selma Küden, öğretmen ve usta öğreticilerle birlikte Kamu Kurumlarında çalışan personelleri için maske ürettiklerini söyledi.
Simav Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu usta öğreticisi Sevim Kabak ve tüm öğretmenler “ Güzel bir gelecek için, yarınlarımız için çocuklarımız için evde kal Simav” dedi.

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