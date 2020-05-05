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Halk Sağlığı, Hijyen Çalışmalarıyla Korunuyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.05.2020 16:00 | Son Güncelleme

Halk sağlığına büyük önem veren ve bu yönde yoğun bir mesai harcayan Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma göstermeye başladığı ilk günde sıkı tedbirler alan ve ilçede hijyen seferberliği başlatan Şehitkamil Belediyesi, ilçede girilmedik cadde ve sokak bırakmadan çalışmalarını sürdürüyor.

Halk sağlığına büyük önem veren ve bu yönde yoğun bir mesai harcayan Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma göstermeye başladığı ilk günde sıkı tedbirler alan ve ilçede hijyen seferberliği başlatan Şehitkamil Belediyesi, ilçede girilmedik cadde ve sokak bırakmadan çalışmalarını sürdürüyor. Başlatılan hijyen seferberliği kapsamında periyodik olarak caddeler, sokaklar, kaldırımlar, dükkanlar, aile sağlığı merkezleri, çöp konteynırları, otobüs durakları ve daha birçok nokta, insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda kullanılan tüm araç ve gereçler de insan sağlığı açısından risk oluşturmaması adına günlük dezenfekte ediliyor.
Yürütülen dezenfekte çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan vatandaşlar, yapılan faaliyetlerin memnuniyet verici olduğunu ifade ettiler. Sık kullanılan alanların düzenli olarak dezenfekte edilmesi sayesinde riskin azaldığını belirten vatandaşlar, çalışmalar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.
Çalışmalar son sürat
Yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Güvenevler Mahalle Muhtarı Uğur Gökçek, “Şehitkamil Belediyemiz, koronavirüs nedeniyle halkımızın sağlığını korumak adına ilçe genelinde yapmış olduğu dezenfekte çalışmalarını mahallemizde de aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şu an mahallemizin birçok bölgesinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Şu an mahallemizde hizmet veren Abdulkadir Konukoğlu Sağlık Merkezi’nde de ilaçlama çalışmaları yapıldı. Buradan halkımıza da sesleniyorum, zorunlu olmadığı takdirde evden çıkmamalarını istiyoruz. Muhtarlık ile ilgili gerekli bilgi ve evrak temini isteyen vatandaşlarımız, e-devlet üzerinden her türlü evraka rahatlıkla ulaşabilirler. Bizler de her türlü desteği internet üzerinden vermeye gayret gösteriyoruz. Halkımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Ben mahallemize ve ilçemize vermiş olduğu emeklerinden ötürü Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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