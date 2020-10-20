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Halk Süt ile yerel süt üreticisine destek

ANTALYA HABERLERİ  | 20.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Sütleri çocuklara ulaştırmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Sütleri çocuklara ulaştırmaya devam ediyor. Merkez dahil 19 ilçede 2-5 yaş arasında ihtiyacı olan çocuklara sütleri titizlikle ulaştırılıyor. Korkuteli, Finike, Elmalı, Kemer, Kumluca, Kaş, Serik ve Demre’de de ihtiyacı olan çocuklara sütleri teslim edildi. Halk Süt projesinde sütler yerel üreticiyi desteklemek için Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği’nden alınıyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, çocukları sağlıklı ve güvenli süt ile buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Süt projesi kapsamında 2-5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 8’er litre süt desteği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ekonomik yönden yoksunluk çeken ailelere çocuk sayısına göre ücretsiz süt dağıtımı gerçekleştiriyor.

19 ilçede dağıtılıyor
Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından belirlenen ve ekonomik açıdan zor durumda olan ailelerin çocuklarını kapsayan projede sütler 1 litrelik ambalajlarda ailelere teslim ediliyor. Büyükşehir ekipleri, merkez ve 19 ilçede çocuklara Halk Süt paketlerini ulaştırıyor.

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