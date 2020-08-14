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Halk Süt’ün ilçelerde dağıtımı sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 14.08.2020 14:28 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturma düşüncesiyle hayata geçirdiği Halk Süt Projesi ilçelerde de devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturma düşüncesiyle hayata geçirdiği Halk Süt Projesi ilçelerde de devam ediyor. Kemer, Manavgat, Gazipaşa, Elmalı ve Kumluca’daki çocuklara Halk Süt paketleri ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, seçim vaatleri arasında yer alan ve kısa sürede hayata geçirdiği “Halk Süt” projesinde sütler çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, merkez ve 19 ilçede başvuruları olumlu sonuçlanan ailelerin çocuklarına Halk Süt paketlerini ulaştırıyor. Halk Süt projesiyle süt ihtiyacı bulunan ancak bunu karşılamaya gücü yetmeyen ailelere ücretsiz bir şekilde süt dağıtımı yapılıyor. Çocukları gelişimine katkı sunmak ve yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı besicileri desteklemek amacıyla başlatılan ücretsiz Halk Süt yardımı ilçelerde de tüm hızıyla sürüyor.
Başkan Muhittin Böcek’in ilk dağıtımını yaparak başlattığı Halk Süt projesi kapsamında son olarak Kemer, Manavgat, Gazipaşa, Elmalı ve Kumluca’daki çocuklara süt dağıtıldı. Projeden memnuniyetlerini dile getiren aileler, süt dağıtımından dolayı memnuniyetlerini dile getirip Başkan Böcek’e teşekkür etti.
Sosyal hizmet uzmanları ve sosyologları tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 8’er litre ücretsiz süt desteği sağlanıyor. Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği’nden satın alınan süt, paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

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