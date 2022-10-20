Halkbank, Arkas Spor maçına hazır

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Mert Matic, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında yarın Ankara'da oynayacakları Arkas Spor maçına hazır olduklarını söyledi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mert Matic, Arkas Spor’un saygı duyulması ve ciddiye alınması gereken bir rakip olduğunu ifade etti.

Haftanın açılış maçında yenilgisiz iki takımın karşılaşacağına dikkati çeken Mert Matic, "Bu, iki testiden birinin kırılacağı anlamına geliyor. Birbirimize, camianın yaratacağı sinerjiye güveniyoruz. İyi çalıştık. Sahaya galibiyet için çıkacağız. Ankara’da olmanın avantajını kullanarak bu mücadeleden üç puan ayrılacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Voleybol Salonunda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Yavuz Akdemir-Erhan Alparslan hakem ikilisi yönetecek.

Lider Halkbank’ın 11, ikinci sıradaki Arkas Spor’un ise 10 puanı bulunuyor.

