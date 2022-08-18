Halkbank bir kez daha “Yılın En İyi Bankası” seçildi

İSTANBUL (AA) - Halkbank, Stevie Awards ödül organizasyonunun en büyük ödül programı olan “International Business Awards”ta (Uluslararası İş Ödülleri) 2021 yılında olduğu gibi bu yıl da hem bankacılık sektöründe hem de finansal hizmetler alanında Altın Ödüle hak kazanarak, “Yılın En İyi Bankası” seçildi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 19. kez düzenlenen ödül programında, dünyanın en iyileri arasına adını yazdıran Halkbank, 8 altın, 11 gümüş ve 10 bronz ödül olmak üzere toplam 29 ödüle layık görülerek programda en fazla ödül kazanan kurumlar arasında yer aldı. Halkbank, ayrıca “Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Şirketleri” kategorisinde Gümüş Ödüle hak kazandı.

“International Business Awards”ta, çalıştığı kurumun başarısına olan katkısı ve liderliğiyle Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankacılık Sektöründe Yılın Yöneticisi” Altın Ödülü'ne layık görüldü.

Başvuruda Arslan’ın Halkbank başarısına olan katkıları, Halkbank’ın projelerinde bizzat rol alması, sosyal sorumluluk projelerindeki bireysel katkısı ve kadın girişimciliğin gelişimi konusunu sahiplenerek Üreten Kadın Buluşmaları gibi etkinliklerde bizzat bulunması, Halkbank Değer Modeli’ndeki faaliyetlere olan liderliği vurgulanmıştı. Arslan bu faaliyetlerle, jüriden en yüksek puanları alarak Altın Ödül'e layık görüldü.

