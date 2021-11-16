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  4. Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa heyecanı yarın başlıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa heyecanı yarın başlıyor

16.11.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent temsilcisinin milli smaçörü Abdullah Çam: "Halkbank üç kulvarda da kendine hedefe giden rotalar çizdi. İyi çalışan, mücadele eden ve kazanan bir takımız. Bulgaristan temsilcisini de geçerek yeniden lige odaklanmak istiyoruz"

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın milli smaçörü Abdullah Çam, "Halkbank, üç kulvarda da kendine hedefe giden rotalar çizdi. İyi çalışan, mücadele eden ve kazanan bir takımız. Bulgaristan temsilcisini de geçerek yeniden lige odaklanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çam, CEV Challenge Kupası'nda yarın Bulgaristan temsilcisi Marek Union-Ivkoni ile sahalarında yapacakları 32'li finaller turu ilk maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya bir üst turu hedefleyerek çıkacaklarını ve sahada bu ciddiyetle yer alacaklarını belirten Çam, "Halkbank, üç kulvarda da kendine hedefe giden rotalar çizdi. İyi çalışan, mücadele eden ve kazanan bir takımız. Bulgaristan temsilcisini de geçerek yeniden lige odaklanmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

İki takım arasındaki anlaşma gereğince serinin ikinci karşılaşması 18 Kasım Perşembe günü yine Ankara'da oynanacak.

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