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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ADFIMI Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

06.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: - "ADFIMI öncülüğünde güçlerimizi birleştirerek pek çok çalışma ve projede deneyimlerimizi paylaşıyor, ülkelerimizin gelişmesine yönelik etkimizle bankacılık sistemlerimizin donanımlarını her geçen gün yükseltiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkelerde Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği'nin (ADFIMI) Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, Mısır'daki Şarm El Şeyh'te 1-3 Haziran'da gerçekleştirilen İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin yanı sıra üye ülkelerin ilgili bakanları ve finans kuruluşlarının önde gelen yöneticileri katıldı.

Toplantılar kapsamında İslam Kalkınma Bankası'na üye ülkelerde faaliyet gösteren kamu sermayeli bankalar birliği ADFIMI'nin 2 Haziran'da yıllık genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Genel kurul toplantısında Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 3 yıllığına ADFIMI Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Arslan, bu görevi Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir'den devraldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İslam coğrafyasında bankacılık ve finans hizmetlerine yönelik kapsayıcılığın ve katılımcılığın daha geniş şekilde sağlanmasının, ülkelerin kalkınması yolunda son derece pozitif etki sunacağını, Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği'nin bu yönüyle İslam ülkelerinde finans kurumları arasındaki diyalog ve iş birliklerinin geliştirilmesi adına çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Arslan, "ADFIMI öncülüğünde güçlerimizi birleştirerek pek çok çalışma ve projede deneyimlerimizi paylaşıyor, ülkelerimizin gelişmesine yönelik etkimizle bankacılık sistemlerimizin donanımlarını her geçen gün yükseltiyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu misyonumuzu büyüterek sürdüreceğiz. Bu vesileyle güven göstererek, 3 yıllık dönem için beni yönetim kurulu başkanı seçen yönetim kurulu üyelerine, ilgili katılımcı ülkelerin yöneticilerine ve bankacılık otoritelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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