Halkbank, Hollandalı voleybolcu Nimir Abdel-Aziz'i transfer etti

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdel-Aziz'i kadrosuna kattı.
Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Abdel-Aziz, Ankara'ya gelerek sözleşme imzaladı.
Son olarak Polonya ve Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Şampiyonası finallerinde ülkesi Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız sporcu, transferine ilişkin, "Türkiye'de büyük bir geçmişe sahip büyük Halkbank ekibine katıldığım için çok mutluyum. Çok uzun zaman önce Türkiye'deydim ve harika zaman geçirdim. Bu yüzden geri dönmek, takım arkadaşlarımla kaynaşmak ve bu yıl istediğimiz sonuçlar için sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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