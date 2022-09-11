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Halkbank ilk hazırlık maçını kazandı

11.09.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank ilk hazırlık maçını kazandı

Halkbank ilk hazırlık maçını kazandı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ve hakemler Zeki Bocutcu ile Koray Yılmazgil'in yönettiği karşılaşmayı Halkbank, 25-19, 25-19, 23-25 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla kazandı.

Mavi-beyazlılarda transferler Micah Ma'a, Deniz İvgen, Mert Matic, Serhat Coşkun ve Yunus Emre Tayaz da maçta forma giydi.

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