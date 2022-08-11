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Halkbank, libero Deniz İvgen'i kadrosuna kattı

11.08.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank, libero Deniz İvgen'i kadrosuna kattı

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, libero Deniz İvgen’i renklerine bağladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçmiş sezonlarda Spor Toto ve Sorgun Belediye takımlarının formalarını giyen 24 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Deniz kadroya dahil edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz, Halkbank formasını giyecek olmanın kendisini gururlandırdığını söyledi.

Formaya ve camiaya layık olmak için elinden geleni yapacağını belirten Deniz, "Bu formanın ağırlığını ve nereye geldiğimi iyi biliyorum. Arkadaşlarımla buraya tarih yazmak, müzeyi zenginleştirmek için geldik." ifadelerini kullandı.

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