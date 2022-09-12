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Halkbank yeni Paraf Premium kartını duyurdu

12.09.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: - "Halkbank müşterilerinin bankalarına olan bağlılığını gözeterek, yüksek mevduat sahiplerine özellikleri artırılmış üst segment bir kart sunmayı amaçladık"

İSTANBUL (AA) - Yenilikçi çözüm ve hizmetleri çeşitlendirmeyi sürdüren Halkbank, yüksek mevduat sahibi müşterilerine özel olarak tasarlanan Paraf Premium'u duyurdu.

Halkbank açıklamasına göre, bankada yüksek mevduatı bulunan müşterileri hedefleyen Paraf Premium, müşterilerinin yurt içi ve yurt dışı tüm otel ve restoranlarda sınırsız yüzde 5 indirim, Paraflytravel ve seyahat hattındaki tüm hizmetlerde 3 kat avantaj, özel Premium Line telefon hattı, Mastercard kampanyaları ile birçok özel hizmetten yararlanması planlanıyor. Paraf Premium, şık tasarımı ile metal malzeme ve dikey formatta hazırlandı.

- "Her segmentten müşterimize özel, geniş ürün yelpazesi Paraf’ta"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank müşterilerinin bankalarına olan bağlılığını gözeterek, yüksek mevduat sahiplerine özellikleri artırılmış üst segment bir kart sunmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6 milyon kullanıcısı bulunan Paraf'ın her segmentten müşterimize özel ve ihtiyaca göre geliştirilmiş geniş ürün yelpazesine Paraf Premium da katıldı. Müşterilerimizin davranışlarını ve alışkanlıklarını yeni teknolojik uygulamalarla analiz ederek oluşturduğumuz çözümlerin bir parçası olan Paraf Premium, yüksek mevduat sahiplerine özel olarak geliştirilmiştir. Müşterilerimiz Paraf kart sahibi olmanın ayrıcalıklarını en üst seviyede hissedecekleri bu kartta kampanyaların yanında birçok özel hizmet de bulacak, tüm Paraflılar gibi mobil uygulamamız üzerinden sanal cüzdan ve QR kod ile ödeme seçeneklerini kullanabilecektir. Yılın sonunda Paraf’ın 10. doğum gününü kutlayacağız. Paraf’ın 10. yaşında, farklı müşteri kitlelerine sunulacak yeni ürünlerle Paraf ürün seçeneklerini artırmayı, yeni müşteri kazanımını ve tüm kart sahiplerine yeni ayrıcalıklar sunmayı amaçlamaktayız."

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