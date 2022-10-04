Halkbank'tan gençlere özel kredi kartı

İSTANBUL (AA) - İnovatif uygulamalarıyla üniversite öğrencilerinin hem eğitim hem de kariyer yolculuklarında yanlarında olmayı amaçlayan Halkbank'ın yeni ürünü Paraf Genç Kart, gençler için yepyeni avantajları beraberinde getiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gençleşen yüzü ve gençler için özel çözümleriyle 10. yaşını kutlayan Paraf, 18-26 yaş gençler için Genç Kart'ı duyurdu.

Paraf Günüm, Paraf Üstü, İspark, Sonradan Taksitlendirme gibi mevcut ürün özelliklerine de sahip olan Paraf Genç için kart ücreti alınmıyor, ayrıca kart limitinin yüzde 50'si kadar nakit avans kullanma imkanı sunuluyor.

Dijital platformlardaki harcamalarda yüzde 50, internet alışverişlerinde yüzde 3 indirim fırsatı sunan kartta, bilgisayar alışverişlerinde ve elektronik sektöründe ekstra 2 taksit imkanı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Dijital Bankacılık ve Nakit Yönetimi Grup Başkanı Altan Taşkıran, gençlere, hayatlarının en önemli dönemeci olan üniversite yaşamlarında kolaylıklar sağlayacak ve profesyonel hayatlarında destek olacak bir kart geliştirmek hedefiyle Paraf Genç'i tasarladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bankamız yeni nesil bankacılık uygulamalarıyla kendisini geliştirerek gençleşmeye devam etmektedir. Yaklaşık 6 milyon kullanıcısı bulunan Paraf'ın her segmentten müşterimize özel ve ihtiyaca göre geliştirilmiş geniş ürün yelpazesine son olarak Paraf Genç Kart da katılmıştır. Gençlerin tüketim alışkanlıklarını özenle analiz ederek, onlara eğitim hayatları boyunca avantajlarından yararlanabilecekleri bir kart sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Gençler, Paraf Genç Kart sahibi olmanın ayrıcalıklarını çok yakından hissedeceklerdir."

