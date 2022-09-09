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Halkbank'tan okula dönüş kampanyası

09.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank'tan okula dönüş kampanyası

İSTANBUL (AA) - Halkbank, yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte artacak eğitim harcamaları için Paraf'ın Okula Dönüş Kampanyası'nı duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, market, giyim, kırtasiye, oyuncak ve elektronik sektörlerinde yapılacak harcamaları kapsayan kampanya ile Paraf ve Parafly kart sahipleri 300 TL ve üzeri tutardaki ilk alışverişlerinden sonraki her 300 TL ve üzeri harcama için 25 TL ParafPara kazanacak.

Paraf ve Parafly kart sahipleri, eylül ayı boyunca sürecek kampanya döneminde okul alışverişlerinden 200 TL'ye kadar ParafPara kazanma fırsatına sahip olacak.

Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce Paraf Mobil’den Hemen Katıl butonunun tıklanması ya da HARCA yazıp 3404’e SMS gönderilmesi gerekiyor.

Kampanyaya Paraf ve Parafly kartlar dahil olup, Parafree, Business kartlar, Halkcardlar, ParafPara kullanarak yapılan işlemler ile iptal ve iade işlemleri ise dahil değil.

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