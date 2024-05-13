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Halle Berry'nin erkek arkadaşından olay paylaşım! Çıplak halini paylaşıp kutladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.05.2024 08:17
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Oscar ödüllü Halle Berry yıllara meydan okuyan fiziğiyle sık sık gündeme geliyordu. Ünlü oyuncunun fiziğini bu sefer sevgilisi paylaşınca sosyal medya yıkıldı.

Halle Berry'nin erkek arkadaşından olay paylaşım! Çıplak halini paylaşıp kutladı

56 yaşındaki iki çocuk annesi Halle Berry sosyal medyada gündem oldu.

2001 tarihli Monster's Ball filmiyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanan ve bu dalda heykelciği kucaklayan ilk siyahi kadın olarak tarihe geçen Berry'nin sevgilisi Van Hunt paylaşımıyla olay oldu.

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Sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaşarak Anneler Günü'nü kutlayan Hunt şaşırttı.

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Hunt fotoğrafın altına "Kalbimin derinliklerinden... Anneler Gününüz kutlu olsun" diye yazdı. Ardından ise dalga geçerek "bunu yayınlamamalıydım! ...kabul etmelisin ki bu belalı..." dedi.

Meraklı hayranların hatırlayabileceği gibi, fotoğraf Halle'in geçen yıl paylaştığı ve neredeyse internette sansasyon yaratan çıplak fotoğrafla aynıydı.

Vitrin


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