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Halloldu nasıl yazılır? Hallolmak mı halolmak mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.01.2025 19:24
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Türkçemizde bulunan sözcükleri hem doğru okumak hem de doğru yazmak oldukça önemli bir konudur. Konuşma anında ağızdan çıkan sözcüklerde bazen harfler yutulabilmektedir. Ancak aynı durum yazılı iletişimlerde yaşandığında ciddi bir mana kayması ortaya çıkabilmektedir. Yazarken yapılan bir harf hatası, tüm metnin bütününü olumsuz etkileyebilmektedir. Dilimizde sıklıkla yanlış yazılan sözcüklerden biri halloldu kelimesidir. Peki, halloldu nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Halloldu nasıl yazılır? Hallolmak mı halolmak mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Halloldu sözcüğü birçok alanda karşımıza çıkan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kelimenin yazım şeklinde yaygın olarak imla yanlışına rastlanılmaktadır. Bu hatalar dilimizi doğru kullanmamız yönünden büyük bir engel oluşturabilmektedir. Kelimelerin hem yazımı hem de telaffuz biçimi ile ilgili en doğru bilgileri edinmenin yolu Türk Dil Kurumunun Türkçe güncel sözlük sitesine bakmaktır. Bu site içinde bulunan tüm bilgiler, en güncel şekilde kullanıcılara sunulmaktadır.

Halloldu nasıl yazılır?

Dilimizde var olan bazı kelimelerin tamamı Türkçe kökenliyken bazıları yabancı kimisi ise hem Türkçe hem de yabancı kökene sahip olabilmektedir. Halloldu kelimesinin ilk “hall” bölümü Arapçayken, “oldu” kısmı ise “olmak” fiilinden geldiği için Türkçe kökenlidir. Halloldu yazımı hususunda bazı kullanıcıların kafası karışabilmekte ve bu kelimeyi yanlış yazabilmektedir.

Sözcüklerin doğru yazım biçimini öğrenmek için yaygın olarak internet üzerinden sözlük sitelerine bakılmaktadır. Sözlük sitesi açısından en güvenilir kaynak olarak karşımıza Türk Dil Kurumuna ait olan Türkçe sözlük sitesi çıkmaktadır. Bu site üzerinden hızlı bir şekilde sorgulama işlemi yapılabilmekte, kelimelerin anlamları öğrenilebilmekte ve yazımı merak edilen sözcüklerin doğru kullanımına dair bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda hallolmak TDK’ye şu manası şöyledir:

  • (Nesnesiz) Sonuca bağlanmak veya çözümlenmek.
  • (Nesnesiz) Bir sıvı içinde erimek.

Hallolmak mı halolmak mı?

Hallolmak kelimesi daha çok herhangi bir işi sonuçlandırmak manasında kullanılsa da bazı alanlarda bir sıvı içinde erime anlamına da gelmektedir. Bu sözcük birçok internet kullanıcısı tarafından genellikle “halolmak” şeklinde yazılmaktadır. Ancak TDK kapsamında yer alan bilgilere göre bu sözcük her zaman “hallolmak” şeklinde kullanılması gereken bir sözcüktür. Diğer yazım stili Türk Dil Kurumu açısından hatalı yazım olarak kabul edilmektedir.

Bu kelimedeki bir harf eksikliği dahi anlam bozulmasına yol açabileceğinden, kelimelerin doğru yazım şeklini öğrenmek son derece önemlidir. Buna göre hallolmak doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Hallolmak (doğru kullanım)
  • Halolmak (yanlış kullanım)
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