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Halter Federasyonu'nda 6 teknik kurul üyesinin istifa etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.08.2020 16:55 | Son Güncelleme

Türkiye Halter Federasyonu'nda Başkan Tamer Taşpınar ile anlaşmazlığa düşen 6 teknik kurul üyesinin istifa ettiği öğrenildi.

Halter Federasyonu'nda 6 teknik kurul üyesinin istifa etti

Daha önce üyelerden Orhan Boltür'ün görevi bıraktığı Halter Federasyonu Teknik Kurulu'ndan yeni istifa haberleri geldi. Kurul üyeleri Raif Özel, Mustafa Doğan, Mehmet Doğan, Hasan Toker, Talat Bayam ve İsa Makal'ın görevlerini bıraktıkları öğrenildi. 6 üye, istifaları konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak üyelerin Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ile yaşadıkları fikir ayrılığı nedeniyle istifa ettikleri belirtildi.

ÖNCEKİ TEKNİK KURUL ÜYELERİ DE İSTİFA ETMİŞTİ

Halter Federasyonu'nda bir önceki teknik kurulda yer alan Mehmet Yılmaz, Talat Ünlü, Arif Kıran ve Ferhat Çoşkun'un da Tamer Taşpınar ile fikir ayrılığına düşerek istifa ettikleri biliniyor.

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