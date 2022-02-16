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Haluk Bilginer Baba dizisiyle ekranlara döndü! Sosyal medyada gündem oldu

16.02.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerde oynadığı Baba dizisi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Usta oyuncu Haluk Bilginer dijital platformların dışında, yıllar sonra ilk defa bir televizyon dizisinde rol aldı. Baba dizisinde Emin Saruhanlı karakterini canlandıran Haluk Bilginer, oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Bilginer sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

Haluk Bilginer Baba dizisiyle ekranlara döndü! Sosyal medyada gündem oldu

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi 1. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alan Baba dizisinde, Emin Saruhanlı'yı canlandıran Haluk Bilginer oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bıraktı.

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Haluk Bilginer'in canlandırdığı Emin Saruhan karakteri mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter bir adam olarak dizide yer aldı.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

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HALUK BİLGİNER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Baba dizisi ve Haluk Bilginer sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Twitter kullanıcıları Bilginer'in oyunculuğuna övgüler yağdırdı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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BABA DİZİSİ GENEL KONUSU

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile.

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Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba... Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur.

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Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir.

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Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.
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BABA’NIN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te aile apartmanında hep beraber mütevazi bir hayat süren, geleneklerine bağlı geniş bir aileydi. Ailenin reisi Emin Saruhanlı, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı otoriter bir babaydı. Diğer tarafta ise İstanbul’da bambaşka bir hayata sahip zengin Saruhanlı ailesi vardı.
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Bu ailenin reisi Mehmet Ali Saruhanlı, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biriydi. Mehmet Ali Saruhanlı’nın torunu Çisem’in düğünü için tüm ailenin Buenos Aires’e giden uçağa binmeleri Saruhanlıların kaderini tamamen değiştirdi.
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Yaşanan uçak kazasında Mehmet Ali Saruhan ve tüm ailesi yaşamını yitirdi. Yıllardır görüşmediği kardeşinin ölüm haberini televizyondan öğrenen Emin büyük bir yıkım yaşadı. Mehmet Ali Saruhanlı’nın hayattaki tek akrabası ve mirasçısı olan Emin Saruhanlı, bu durumu kendi karısı, çocukları da dahil kimsenin öğrenmesini istemezken cenazede gazetecilerin çekmesiyle gerçekler açığa çıktı.
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Tüm bu olayların üzerine bir süredir hafızasıyla ilgili sorun yaşayan ve sürekli Resmiye isimli bir kadının hayalini görmeye başlayan Emin, gizlice yaptırdığı testler sonucunda alzheimer başlangıcında olduğunu öğrendi. Başta Mehmet Ali Saruhanlı’dan kalan mirası kabul etmeyeceğini söyleyen Emin, hastalığını öğrendikten sonra ailesi için mirası kabul etti ve finalde ailesiyle birlikte İstanbul’a Saruhanlı köşküne adım attı. Ailenin hapisteki oğlu Kadir Saruhanlı ise tahliye olup geri döndüğünde boş bir evle karşılaştı. Ailesi hiçbir haber vermeden gitmişti… Ödemiş’ten İstanbul’a bilmedikleri bir hayata adım atan Saruhanlı ailesinin yaşayacakları izleyicide büyük merak uyandırdı.
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Haluk Bilginer Tolga Sarıtaş
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