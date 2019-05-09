SPOR

Haluk Canatar: Vedat Muriqi'i Toulouse istiyor

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 09.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Vedat Muriqi için menajerinden açıklama geldi. Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'in transfer şartları hakkında sorular sorduğunu ancak resmi teklif yapmadığını söyleyen menajer Haluk Canatar, Fransız ekibi Toulouse'un resmi teklif yaptığını ifade etti.

Haluk Canatar: Vedat Muriqi'i Toulouse istiyor

Çaykur Rizespor'da 31 maçta; 14 gol, 7 asistlik performansıyla transferin gözdesi olan Vedat Muriqi hakkında açıklama geldi.

Muriqi'nin Fenerbahçe'ye imza attığı iddia edilirken, menajeri Haluk Canatar, böyle bir durumun olmadığını söyledi

"FENERBAHÇE SORDU, TEKLİF YOK"

Radyospor'a konuşan Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, "Vedat için Fenerbahçe'nin resmi bir teklifi olmadı. Fakat Fenerbahçe, Vedat'ın sözleşme şartları ve oyun yapısı hakkında bana sorular yöneltti. Tekrar diyorum; Fenerbahçe'den Vedat Muriç için resmi teklif gelmedi. Böyle bir şey olursa ilk görüşme benimle değil Rizespor'la yapılacaktır" dedi

"TOULOUSE MURIQI'Yİ İSTİYOR"

Muriqi için Fransız temsilcisi Toulouse'un teklifini açıklarken, "Fransa'nın Toulouse kulübü Vedat Muriç için transfer teklifini Rizespor'a iletti. Toulouse'un sportif direktörü Ali Rachedi, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında Vedat'ı izledi ve beğendi. Vedat'ın bonservis ücretiyle ilgili bir bilgim yok" ifadelerine yer verdi.

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Çaykur Rizespor Vedat Muriqi Haluk Canatar

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