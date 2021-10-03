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Haluk Levent Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye gittiğini açıkladı

03.10.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent orman yangınları, sel felaketleri gibi afet anlarında topladığı yardımlarla gündem oluyor. Levent kendisine bağış yapan Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye gittiğini açıkladı.

Haluk Levent Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye gittiğini açıkladı

Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Orman yangınları için pek çok ünlünün bağış yaptığı Levent paylaşımında “Sevgili Acun Ilıcalı’nın 5 milyonluk bağışının 1,5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris’e mobilya olarak gönderilmişti. Bugün de 2,5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık’ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor” dedi.

Ekran Alıntısı

Acun Ilıcalı, yangından zarar gören vatandaşlar için AHBAP Derneği’ne 5 milyon TL’lik yardımda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Haluk Levent
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