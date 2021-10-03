Haluk Levent Acun Ilıcalı'nın bağışının nereye gittiğini açıkladı

Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Orman yangınları için pek çok ünlünün bağış yaptığı Levent paylaşımında “Sevgili Acun Ilıcalı’nın 5 milyonluk bağışının 1,5 milyonluk bölümü Fethiye ve Marmaris’e mobilya olarak gönderilmişti. Bugün de 2,5 milyonluk tutar Kastamonu, Abana ve Ayancık’ta sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim ediliyor” dedi.

Acun Ilıcalı, yangından zarar gören vatandaşlar için AHBAP Derneği’ne 5 milyon TL’lik yardımda bulunmuştu.

