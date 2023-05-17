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Haluk Levent 'Ahbaplar bölgeyi bıraktı' iddiasına tepki gösterdi: Haftaya 6 okul daha açacağız

17.05.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent ve başkanı olduğu AHBAP Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü sanatçı "Ahbaplar bölgeyi bıraktı" iddiasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Levent, "Kötüler devamlı iftira atarlar. Şeytanın Türkiye temsilcilerinin her kılığa girebileceğini biliyorsunuz" diyerek haftaya bölgede 6 okul daha açacaklarını duyurdu.

Haluk Levent 'Ahbaplar bölgeyi bıraktı' iddiasına tepki gösterdi: Haftaya 6 okul daha açacağız

AHBAP Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından "Ahbaplar bölgeyi bıraktı" iddiasına tepki göstererek açıklama yaptı.

Bölgede çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Levent, "Kötüler devamlı iftira atarlar. Şeytanın Türkiye temsilcilerinin her kılığa girebileceğini biliyorsunuz. Şimdi de “Ahbaplar bölgeyi bıraktı” iftirası atıyorlar. Haftaya 6 okul daha açacağız. Sevkiyatlarımız her gün sürüyor. Bölgedeyiz. Giden gider kalan sağlar bizimdir" ifadelerini kullandı.


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