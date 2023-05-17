Haluk Levent 'Ahbaplar bölgeyi bıraktı' iddiasına tepki gösterdi: Haftaya 6 okul daha açacağız

AHBAP Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından "Ahbaplar bölgeyi bıraktı" iddiasına tepki göstererek açıklama yaptı.

Bölgede çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Levent, "Kötüler devamlı iftira atarlar. Şeytanın Türkiye temsilcilerinin her kılığa girebileceğini biliyorsunuz. Şimdi de “Ahbaplar bölgeyi bıraktı” iftirası atıyorlar. Haftaya 6 okul daha açacağız. Sevkiyatlarımız her gün sürüyor. Bölgedeyiz. Giden gider kalan sağlar bizimdir" ifadelerini kullandı.

Kötüler devamlı iftira atarlar.

Şeytanın Türkiye temsilcilerinin her kılığa girebileceğini biliyorsunuz.



Şimdi de “Ahbaplar bölgeyi bıraktı” iftirası atıyorlar.



Haftaya 6 okul daha açacağız.

Sevkiyatlarımız her gün sürüyor.

Bölgedeyiz.

Giden gider kalan sağlar bizimdir! — Haluk Levent (@haluklevent) May 17, 2023



