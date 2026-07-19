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Haluk Levent'in kuponları futbol camiasını yakacak! Büyük iddia: "TFF yetkilileri de işin içinde"

Türkiye'nin gündemindeki 'Ahbap' soruşturmasının futbol camiasına sıçrayacağı öne sürüldü. Haluk Levent'in oynadığı iddia edilen kuponlara dikkat çeken gazeteci Tahir Kum, tarih vererek "Türkiye'de fırtına kopacak" dedi. Kum, TFF yetkilileri için de parantez açtı.

Haluk Levent'in kuponları futbol camiasını yakacak! Büyük iddia: "TFF yetkilileri de işin içinde"
Mehmet Hazar Gönüllü

Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent'in yüksek tutarlı kuponlar oynadığı iddiası gündemdeki yerini korurken futbol camiasını sarsacak çok çarpıcı bir başka iddia gündeme geldi.

"YA FUTBOL GEÇMİŞİ YA BİR FUTBOL AKLI VARDIR"

Gazeteci Tahir Kum, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında Haluk Levent'in bahis oynadığı iddia edilen yüksek tutarlı kuponlara değinirken, maçlara bu denli yüksek miktarlarda kuponlar yapan birinin mutlaka ya futbol geçmişi olması ya da bir futbol aklı olması gerektiğini savundu.

Haluk Levent in kuponları futbol camiasını yakacak! Büyük iddia: "TFF yetkilileri de işin içinde" 1

"BU KUPONLAR MANİDAR"

Levent'in futbol dünyasından isimlerle fikir alışverişi yapmış olabileceğini öne süren Kum, "Acaba futbol ailesinden bu konuda fikir aldığı, fikir jimnastiği yaptığı kişiler var mıdır diye düşünüyorum. Futbol ailesinden olmayan bir kişinin 300 bin, 400 bin, 500 bin liralık kuponlar yapması bana biraz manidar geldi" diye konuştu.

Kum, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini belirtirken incelemelerin futbol dünyasına da sıçrayabileceği görüşünü belirtti.

Haluk Levent in kuponları futbol camiasını yakacak! Büyük iddia: "TFF yetkilileri de işin içinde" 2

"BAHİS DEĞİL, ŞİKE DALGASI"

Kum, futbol dünyasına ilişkin yürütülen soruşturmalara değinirken bazı kulüp yöneticileri hakkında tespitler yapıldığını öne sürdü.

Kum, "Dört büyük kulübün yöneticilerinin de içinde olduğunu, bazı kişilerle ilgili tespitler olduğunu Dünya Kupası öncesinde duyduk. Ancak sizin isimlerini okuduğunuz konu bir bahis operasyonu değildir. Bu işin adı bahis değil, şike dalgasıdır" ifadelerini kullandı.

Kum, Türk Ceza Kanunu kapsamında yasal bahis ile şike arasında yasal ayrım bulunduğunu ifade ederken kendi müsabakalarıyla ilgili sonuç odaklı bahis oynanmasının suç oluşturabileceğini belirtti.

Haluk Levent in kuponları futbol camiasını yakacak! Büyük iddia: "TFF yetkilileri de işin içinde" 3

TARİH VERDİ: "TÜRKİYE'DE FIRTINA KOPACAK"

Soruşturmanın mevcut isimlerle sınırlı kalmayacağını öne süren Kum, "Bugün daha isimlerin sayısı 19-20 ama bu böyle kalmayacak. Ağustos ayının ilk haftasında 2026-27 sezonu başlamadan önce Türkiye'de fırtına kopacak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan başkan ve yöneticilere ilişkin bilgileri Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na ilettiğini öne süren Kum, elde edilen verilerin TFF'ye ulaştığını iddia etti ve şu ifadeyi kullandı:

"Burada onlardan değil, yüzlerden değil, binlerden bahsedeceğiz."

Haluk Levent in kuponları futbol camiasını yakacak! Büyük iddia: "TFF yetkilileri de işin içinde" 4

'FEDERASYON YETKİLİLERİ' İDDİASI

Kum, sözlerinin sonunda iddiaları bir ileri boyuta taşıyarak şöyle dedi: "Bunun içerisinde federasyon yetkilileri de var. Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetim... Eğer bunlar varsa bunlar da kamuoyuyla paylaşılacak."

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Ahbap Derneği tff
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