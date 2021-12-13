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Haluk Levent'le Yeniden programı yayından kaldırıldı!

13.12.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent'in sunduğu Haluk Levent'le Yeniden programı yayından kaldırıldı. Star TV'de canlı olarak ekrana gelen programda ihtiyaç sahipleri için yardım toplanıyordu.

Haluk Levent'le Yeniden programı yayından kaldırıldı!

Sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığı gerçek yaşam hikayeleri ile ekrana gelen Haluk Levent'le Yeniden programı, perşembe akşamları ekrana geliyordu.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ!

Canlı olarak ekrana gelen ve her hafta ünlü isimlerin de konuk olduğu program, düşük reytingler sebebi ile gün değiştirmişti. Pazar akşamı ekrana gelmeye başlayan Haluk Levent'le Yeniden programı için Star TV yönetiminden flaş bir karar geldi.

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EKRAN ÖMRÜ KISA SÜRDÜ

Yapımcılığını Global Medya ile Poll Production'un üstlendiği, sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığıı program, düşük reytingler nedeniyle yayından kaldırıldı. Canlı yayında yardım toplanan programın ekran ömrü sadece 4 bölüm oldu.

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Program, kanalın internet sitesinde de arşiv programlar kısmına eklendi.

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Haluk Levent
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