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Haluk Levent, Manisa'da konser verdi

19.05.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent, Manisa'da konser verdi

MANİSA (AA) - Şarkıcı Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahneye çıktı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ücretsiz halk konserinde Haluk Levent, Manisalı hayranlarıyla buluştu.

Haluk Levent'in seyircilerle cep telefonlarının fenerleri üzerinden yaptığı ışık gösterisi ise güzel görüntüler oluşturdu.

Konser sonunda Haluk Levent'in performansı Manisalı müzikseverler tarafından alkışlandı. Konserin ardından sanatçıya Manisa'ya özgü çeşitli hediyeler verdi.

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Manisa Haluk Levent

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